Фотофакт: на МКАД произошла авария с участием 3-х машин
Информация о происшествии размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла в районе 4-го км трассы. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, автомобили Citroen и Volkswagen ехали по МКАД со стороны ул.Илимской в направлении ул.Ф.Скорины и столкнулись в крайней левой полосе. От удара Volkswagen отбросило в третью полосу, затем на ограждение. Citroen столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался во второй полосе.
Инспекторы ГАИ проводят расследование.
Пострадавших нет.
"Белорусский партизан"
18:56 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.