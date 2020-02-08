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На северо-востоке Таиланда солдат устроил стрельбу. Погибли 12 человек

Как сообщает газета Bangkok Post, еще несколько человек ранены

© AP Photo/Vincent Thian, архив
 
По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post.

По информации издания, в результате происшествия многие очевидцы получили ранения, однако их точное число не приводится. Злоумышленник сначала застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, затем скрылся похитив автомобиль. Он обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру "Терминал-21" в районе Муанг.

Таиландское агентство новостей сообщает, что военный удерживает в заложниках 16 человек на четвертом этаже ТЦ.


Мужчина вел трансляцию своих действий в торговом центре в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. По информации военных, нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Другие детали происшествия неизвестны, пишет tass.ru
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