+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лучше не начинать: раскрыты неожиданные последствия приема виагры

Употребление силденафила (известного также как виагра) может привести к неожиданным последствиям для зрения. Истории нескольких клинических случаев раскрыты в журнале Frontiers in Neurology.

В публикации сообщается о 17 мужчинах 38-57 лет, которые в ближайшие 48 часов до обращения к врачу приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Ранее пациенты не использовали силденафил, который приняли без рецепта, и не имели глазных патологий.

Диагностические тесты обнаружили, что в девяти случаях у обратившихся наблюдалась светобоязнь, в 13 — нарушение цветового восприятия, в девяти — нарушение остроты зрения, в трех — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность, в восьми — аномально расширенные зрачки.

Нарушения зрения прошли в течение 21 суток с момента принятия силденафила. В журнальной публикации отмечается, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к препарату, обусловленную особенностями обмена веществ, потому им следует начинать прием виагры с умеренной дозы.

В январе 2018 года издание Metro написало о том, как американец переел виагры и стал голым кидаться фекалиями в людей, пишет lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru