Оркестр театра оперы и балета Беларуси участвует в гастролях композитора Ханса Циммера
В масштабном туре The World of Hans Zimmer принимают участие 60 музыкантов оркестра Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщается в пресс-релизе театра.
фото из открытого доступа
Первый концерт состоялся 5 февраля в Москве. Впереди — шесть выступлений: в России (Санкт-Петербурге), Польше, Венгрии, Словакии, Чехии и Финляндии. Гастроли завершатся 19 февраля.
Справочно
Ханс Циммер — немецкий композитор, родился в 1957 году. Наиболее известен произведениями, которые написал для фильмов. Его музыка звучит в таких лентах, как «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Гладиатор», «Темный рыцарь» и др.
"Белорусский партизан"
17:52 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.