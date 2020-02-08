Умер нобелевский лауреат Стэнли Коэн

Об этом говорится в сообщении частного университета Vanderbilt University, передает РИА Новости.





«Легендарный биохимик из университета Vanderbilt University, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля», — сообщили в университете.





Ученый ушел из жизни тихо, рядом с супругой. У него осталась жена, трое взрослых детей и двое внуков, пишет lenta.ru









Коэн — потомок еврейских эмигрантов из России. Он родился в Нью-Йорке в 1922 году. В 1948 году Коэн стал доктором наук по биохимии, степень ему присудили в Мичиганском университете. В 1986 году он вместе с коллегой Ритой Леви-Монтальчини получил Нобелевскую премию за исследования, которые позже «послужили толчком для разработки многих лекарственных препаратов для борьбы с раком».



