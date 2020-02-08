Про известного трэвел-блогера Леонида Пашковского написали в беларуском учебнике
Про беларуского блогера написали в школьном учебнике
О Леониде Пашковском написали в беларуском учебнике по английскому языку для 6 класса, пишет the-village.me Фото-факт ему прислала подписчица, о чем Леня рассказал на своем YouTube-канале.
«National Geographic Traveler назвал Леонида Пашковского из Беларуси лучшим трэвел-блогером. Леонид — автор YouTube-трэвел-блога „Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете“. В своих видео он говорит о поездках в необычные, а иногда даже опасные места по всему миру. Его канал на YouTube имеет свыше 500 тысяч фолловеров», говорится в учебнике.
15:38 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.