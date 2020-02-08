



Мюзикл "Кошки", сиквел "Рэмбо: последняя кровь" и триллер "Фанат" номинированы на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший фильм года".





Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение организаторов "Золотой малины".





Антипремия вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года. На звание "худшего фильма года" по итогам киносезона также представлены "Призраки Шерон Тейт" и "Мэдея на похоронах".





В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году "претендуют": Силвестер Сталлоне (за "атаку на чувства и интеллект" зрителей в кровавом сиквеле "Рэмбо"), Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хэллбой"), Мэттью Макконахи ("Миссия "Сиренити") и Джон Траволта ("Фанат").





В категорию "худшая актриса" попали Хилари Даф ("Призраки Шэрон Тейт"), Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Миссия "Сиренити"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Мошенницы").





В режиссерской и сценаристкой категориях "награду" может получить создатель "Кошек" Том Хупер. Сам мюзикл "удостоен" сразу двух номинаций за худший актерский дуэт.









Номинантов "Золотой малины" объявили накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар". Что примечательно, фильм "Джокер", претендующий на "Оскар" в категории "Лучшая картина года", заработал номинацию на "Золотую малину" в категории "Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности".





Единственная "нестыдная" номинация "Золотой малины" - "Возрождение" (Redeemer Award). В ней отмечают бывших обладателей премии, доказавших в минувшем сезоне свою профессиональную пригодность и "вновь завоевавших уважение".





В этом году на "Возрождение" претендуют Эдди Мерфи за "Меня зовут Долемайт", Киану Ривз ("Джон Уик", "История игрушек - 4"), Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"), Дженифер Лопез ("Стриптизерши") и Уилл Смит ("Алладин").





Победители антипремии будут объявлены на 40-й церемонии вручения, дату проведения которой пока не называют.



