Как различные алкогольные напитки бьют по организму. Инфографика









На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком. Нарколог Даниил Покровский в интервью "Вечерней Москве" сообщил, что хотел бы запретить пиво. В нём содержатся тяжёлые соединения, которые отравляют весь организм. Предельно допустимая норма для организма — всего 375 мл. А зачастую пиво употребляют литрами. Между тем это не первое заявление врачей, которые назначают различные алкогольные напитки главными врагами здоровья. Мы составили для вас карту, где видно, как и какой крепкий напиток ударяет по вашему организму и к каким последствиям это может привести.











