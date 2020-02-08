+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как различные алкогольные напитки бьют по организму. Инфографика

На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком.



На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком. Нарколог Даниил Покровский в интервью "Вечерней Москве" сообщил, что хотел бы запретить пиво. В нём содержатся тяжёлые соединения, которые отравляют весь организм. Предельно допустимая норма для организма — всего 375 мл. А зачастую пиво употребляют литрами. Между тем это не первое заявление врачей, которые назначают различные алкогольные напитки главными врагами здоровья. Мы составили для вас карту, где видно, как и какой крепкий напиток ударяет по вашему организму и к каким последствиям это может привести.
Артур Матвеев
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru