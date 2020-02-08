Как различные алкогольные напитки бьют по организму. Инфографика
На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком.
На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком. Нарколог Даниил Покровский в интервью "Вечерней Москве" сообщил, что хотел бы запретить пиво. В нём содержатся тяжёлые соединения, которые отравляют весь организм. Предельно допустимая норма для организма — всего 375 мл. А зачастую пиво употребляют литрами. Между тем это не первое заявление врачей, которые назначают различные алкогольные напитки главными врагами здоровья. Мы составили для вас карту, где видно, как и какой крепкий напиток ударяет по вашему организму и к каким последствиям это может привести.
Артур Матвеев
12:15 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.