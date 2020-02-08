В Литве хотят ввести второй государственный язык. Английский?
Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис рассказал, что вторым государственным языком предлагают узаконить английский. Антанайтис считает, что если в будущем такую идею поддержат, то сохранить литовский не удастся.
— Сегодня литовский язык есть лишь у одного государства — Литвы. Этот государственный язык должен занимать ясное место и научиться «общаться» с другими языками. Это значит, что он ни с каким из языков не конкурирует, он выше других. Я бы одобрил такую позитивную дискриминацию. Рядом есть языки нацменьшинств, которые говорят на них, у них есть право на свою культуру, образование, — заявил глава комиссии по литовскому языку DELFI.
По мнению чиновника, все в Литве, кто предоставляет услуги и общаются с клиентами, должны знать литовский язык. Государственная инспекция по языку готовит поправки к закону, чтобы обязать таксистов говорить по-литовски. Сейчас по закону они могут его не знать.
11:04 08/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.