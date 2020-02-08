С февраля Польша выдает шенген детям до 18 лет бесплатно!
Эта льгота будет действовать как минимум до июня 2020 года, пока виза взрослым стоит 80 евро
На сайте Визового центра Польши появилась информация о том, что граждане Беларуси в возрасте от 6 до 18 лет, которые подают визовые анкеты в консульских отделах Польши или визовых центрах на территории Беларуси, освобождены от уплаты консульского сбора. Стоит заметить, что прежде Польша выдавала визы бесплатно лишь детям до 6 лет. Шенген для белорусских детей в возрасте от 6 до 12 лет стоил 35 евро, старше 12 лет - 60 евро. И новость об отмене консульского сбора стала приятной неожиданностью.
- Это действительно так, мы временно отменили консульский сбор для детей - граждан Беларуси до 18 лет, - подтвердили «Комсомолке» в Консульском отделе посольства Польши в Минске. - Это правило будет действовать до тех пор, пока не ратифицировано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.
Напомним, соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро, было подписано в январе. Чтобы оно начало действовать, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси. Весенняя сессия в белорусском парламенте откроется в апреле. Новые правила вступают в силу спустя месяц после обмена обеими сторонами уведомлениями об утверждении соглашения. Наиболее вероятный срок, с которого белорусы будут платить за шенген 35 евро, - июнь 2020 года. А пока визы для нас подорожали с 60 до 80 евро - согласно поправкам в Визовый кодекс ЕС, которые вступили в силу с 2 февраля.
09:40 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.