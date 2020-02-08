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Новая напасть: около 200 человек заразились норовирусом в казино в США

Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется внутри общества.

Фото: pixabay.com
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом

Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском Лейк-Чарльзе в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.
 
Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge. 
 
Медики отметили, что вирус очень заразен. 
 
Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – назван так в честь города, где был в 1972 году впервые выделен) является одной из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. 
 
Норовирус отличается высокой заразностью и устойчивостью, способен вызывать целые эпидемии. Вирус передается от человека к человеку. Начинается как ОРВИ, основные симптомы – головная боль, рвота или тошнота. 
 
Иммунитет после перенесенной инфекции не стойкий, сохраняется от полугода до двух лет, в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.
korrespondent.net
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