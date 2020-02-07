Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий





Создатель стартапа HedgeChatter Джеймс Росс загрузил в программу данные, публикуемые китайскими властями, и получил возможное число жертв в ближайшем будущем. Оно намного превысило самые пессимистичные прогнозы, сообщает Forbes.





«Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней и убить 52,9 миллиона из них», – говорится в исследовании.





По словам Джеймса Росса, он начал со сбора ежедневных сводок по эпидемии. Он загружал данные в нейросеть, проводил моделирование и получал прогноз на следующий день по количеству заболевших и умерших. Когда появлялась новая статистика, он также вносил ее в программу. В результате ему удалось добиться точности прогнозов с погрешностью не более 3%.









Тогда он сделал более долговременный расчет. Искусственный интеллект «заявил», что в течение недели число зараженных достигнет 50 тысяч, скончавшихся – 1000, через две недели – 208 тысяч и 4400 соответственно. Далее последует резкий скачок заболеваемости, который за 30 дней может унести жизни двух миллионов человек, а конечное количество жертв, как уже упоминалось, превысит 50 миллионов.





Впрочем, эксперты осторожно отнеслись к этой оценке. По их словам, условия инфицирования и лечения коронавируса постоянно меняются. Это невероятно важные факторы, но искусственный интеллект не в состоянии их учесть. Поэтому выданные им цифры не стоит считать корректными.





«Эффективное сдерживание этой вспышки в Китае и предотвращение ее распространения в другие страны, как ожидается, приведет к гораздо меньшему числу инфицированных и смертей, чем предполагалось», – подчеркнули ученые.





Ранее сообщалось, что китаянка напугала насильника, сказав, что заражена коронавирусом. Злоумышленник сбежал, не причинив ей вреда, и вскоре был пойман полицией.



