В пятницу, 7 февраля, на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города рассмотрели предпроектные проработки будущего комплекса на ул. Интернациональной, 3, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Так территория выглядит сейчас





Ранее на этом месте за бывшим пожарным депо находился известный долгострой, который потом снесли, а площадку выставили на аукцион. Ее и приобрел летом прошлого года новый инвестор. Что он планирует возвести? Здесь разместится общественный центр общей площадью до 10 тысяч кв. м. Чтобы визуально уменьшить габариты такого приличного по площадям объекта, проектировщики решили разбить комплекс на несколько частей. Вместе они напоминают одно здание, но словно разрезанное кривой линией. При этом внутри создается пешеходная улочка-дворик, объединяющая все части и создающая уютное пространство. Проходы из одной части в другую предусмотрены на уровне 2-го или 3-го этажа. Кстати, высота застройки в историческом центре ограничена, поэтому новый комплекс будет небольшой этажности, на эскизе видны 4 уровня. Представитель инвестора заявил, что в нем будут объекты культурно-просветительского и торгово-бытового назначения, под каждую из этих функций отдадут примерно по 35 % площадей. Здесь запланированы, например, кафе на 50 мест, салон красоты, гостиница или хостел на 20 человек, экспозиционные залы, торговые помещения. Еще 30 % площадей отводится под подземный паркинг на 90 мест.





Что касается архитектуры, то предлагается использовать традиционный для исторической застройки материал — кирпич красного или желтого цвета.









Членам архитектурного совета в целом пришлась по душе идея с организацией пешеходного пространства, но они заметили, что надо доработать фасады комплекса, и совсем не обязательно акцентировать связь с исторической застройкой, объект ведь новый, а не воссоздаваемый. Авторам также посоветовали сделать входы не с одной, а со всех сторон, чтобы активнее вовлечь новый центр в жизнь города. Еще прозвучало пожелание накрыть стеклом пешеходный проход-улицу. Инвестор заявил, что такой вариант тоже был проработан.









Фото автора и tut.by