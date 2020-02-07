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В Австралии идут рекордные за 20 лет дожди

Чиновники предупреждают о наводнении и оползнях

Фото: news.sky.com

Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.
В Австралии метеорологи зафиксировали самые большие ливни за последние почти 20 лет. Об этом сообщает Sky News.

"Мокрая погода, с самыми большими почти за 20 лет ливнями (в Австралии - ред.) вызвала новые риски. Чиновники предупреждают о наводнении и оползнях", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют метеорологи, в Сиднее в субботу утром может выпасть до 130 мм осадков, пишет korrespondent.net.

В то же время, по данным спасателей, в штате Новый Южный Уэльс из-за ливней, количество лесных пожаров сократилось с 60 до 42. Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.
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