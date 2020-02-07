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Учителя требуют у министра образования показать свою декларацию о доходах

У министра образования Игоря Карпенко требуют показать декларацию о доходах.


Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by.

Обращение связано с тем, что с Нового года оплата педагогов стала производиться по новой системе расчета. В результате педагоги стали жаловаться на существенное снижение зарплат.

"С введением новой методики оплаты труда бюджетникам учителя стали получать не только уведомления, в которых сказано, что их должностной оклад составляет 290,45 р., но и меньшую заработную плату.

И для того, чтобы развеять сомнения о том, что это недостойная заработная плата, мы хотим, чтобы министр образования обнародовал свою декларацию о доходах. Чтобы показал, что он — один из нас: учитель. Что он получает соразмерное с учительским вознаграждение за свою работу", — говорится в петиции.
Источник: euroradio.fm
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