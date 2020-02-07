Учителя требуют у министра образования показать свою декларацию о доходах
У министра образования Игоря Карпенко требуют показать декларацию о доходах.
Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by.
Обращение связано с тем, что с Нового года оплата педагогов стала производиться по новой системе расчета. В результате педагоги стали жаловаться на существенное снижение зарплат.
"С введением новой методики оплаты труда бюджетникам учителя стали получать не только уведомления, в которых сказано, что их должностной оклад составляет 290,45 р., но и меньшую заработную плату.
И для того, чтобы развеять сомнения о том, что это недостойная заработная плата, мы хотим, чтобы министр образования обнародовал свою декларацию о доходах. Чтобы показал, что он — один из нас: учитель. Что он получает соразмерное с учительским вознаграждение за свою работу", — говорится в петиции.
Источник: euroradio.fm
17:39 07/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.