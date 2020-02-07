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Беларус с индусом помогали нелегалам попасть в ЕС через Беларусь

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего гражданина Республики Индии и 52-летнего белоруса в организации незаконной миграции.

По версии следствия, мужчины в 2019 году занимались организацией незаконной миграции иностранных граждан транзитом через Беларусь из Индии в страны Европы. 

С этой целью они неоднократно подбирали граждан Индии, которые не имели виз и миграционных карт Республики Беларусь и стран Шенгенского соглашения, но желали незаконно выехать в страны Европы. 

Мужчины действовали по определенной схеме. За вознаграждение в несколько тысяч долларов США они готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и организовывали их подачу в регистрирующий орган Республики Беларусь. 

«Подобранные» иностранцы согласно уставу являлись участниками этих обществ. При этом они достоверно знали, что созданными организациями какая-либо деятельность осуществляться не будет. После чего мужчины готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз их участникам.


Получив документы, иностранные граждане обращались в компетентное учреждение Республики Беларусь, расположенное на территории иностранного государства, и получали индивидуальные въездные визы в Республику Беларусь для осуществления деловой поездки. Таким образом иностранцы незаконно въезжали и пребывали в нашей стране. 

В дальнейшем, уже находясь на территории Беларуси, шестеро граждан Индии решили самостоятельно пересечь государственную границу и были задержаны в пограничной зоне, расположенной в Гродненской области, за что были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы.

По результатам расследования 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции, совершенной повторно, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
Беларус скрылся от органа уголовного преследования. Он объявлен в розыск, материалы выделены в отдельное производство. 
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