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Курсант-пограничник спас тонущего ребенка

Все произошло 4 февраля вблизи дамбы на Первом Лидском озере. Курсант второго курса, обучающийся в интересах органов пограничной службы в Академии МВД, находился на родине в Лиде в отпуске.


Будущий офицер Леонид Зданович занимался на спортплощадке вблизи водоема и услышал крики с призывом о помощи. Парень сразу же поспешил на место происшествия.

Десятилетний мальчик, играя возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Леонид мгновенно прыгнул в воду и, благодаря хорошей физической подготовке, спас ребенка. 

Еще до прибытия спасателей на берегу Леонид Зданович оказал напуганному мальчику первую помощь – тот сильно замерз. 

Прибывшие специалисты, убедившись, что ситуация под контролем, осмотрели парней, переодели их в сухую одежду и отпустили домой, сообщает Госпогранкомитет
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