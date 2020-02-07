Курсант-пограничник спас тонущего ребенка





Будущий офицер Леонид Зданович занимался на спортплощадке вблизи водоема и услышал крики с призывом о помощи. Парень сразу же поспешил на место происшествия.





Десятилетний мальчик, играя возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Леонид мгновенно прыгнул в воду и, благодаря хорошей физической подготовке, спас ребенка.





Еще до прибытия спасателей на берегу Леонид Зданович оказал напуганному мальчику первую помощь – тот сильно замерз.



