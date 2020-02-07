Курсант-пограничник спас тонущего ребенка
Все произошло 4 февраля вблизи дамбы на Первом Лидском озере. Курсант второго курса, обучающийся в интересах органов пограничной службы в Академии МВД, находился на родине в Лиде в отпуске.
Будущий офицер Леонид Зданович занимался на спортплощадке вблизи водоема и услышал крики с призывом о помощи. Парень сразу же поспешил на место происшествия.
Десятилетний мальчик, играя возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Леонид мгновенно прыгнул в воду и, благодаря хорошей физической подготовке, спас ребенка.
Еще до прибытия спасателей на берегу Леонид Зданович оказал напуганному мальчику первую помощь – тот сильно замерз.
Прибывшие специалисты, убедившись, что ситуация под контролем, осмотрели парней, переодели их в сухую одежду и отпустили домой, сообщает Госпогранкомитет
15:57 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.