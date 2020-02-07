+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Калинковичах расстреляли BMW

29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.

Он рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».


Оперативники выехали на место происшествия. Они выяснили, что неизвестный не просто повредил авто, а сделал это с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Кроме этого, нашли и предметы, относящиеся к оружейному арсеналу.

Сыщики стали проверять различные версии и вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки.

В результате дальнейших оперативных мероприятий нашли и предполагаемое оружие. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с местом жительства калинковчанина.

Материалы проверки переданы в Калинковичский РОСК для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела. При этом СК не сообщает, что послужило причиной "расстрела" автомобиля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru