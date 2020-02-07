+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Поезд с нефтью сошел рельсов и загорелся в Канаде

Инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны

В Канаде перевозивший нефть поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.


Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. 

Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Напомним, чт если Лукашенко не удастся договориться с Путиным о поставках российской нефти, то часть "альтернативной" нефти будут поставлять в Беларусь по железной дороге, а это, как выясняется, не только дорого, но и небезопасно.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru