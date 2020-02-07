



"В результате испытаний в аккредитованной лаборатории при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, установлено использование при производстве российских конфет жевательных с начинкой "Fruzzy Duo" масложирового сырья с превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении на сайте инспекции, которое цитирует interfax.by





Там уточняется, что "содержание транс-изомеров жирных кислот в конфетах превысило допустимый уровень в 2,3 раза".





По результатам проверки Гродненская областная инспекция выдала торговому объекту предписание о запрете реализации этой партии конфет.





Также направлена информация в Госстандарт о внесении жевательных конфет с начинкой "Fruzzy Duo" в информационный ресурс "Опасная продукция".





Изготовителем данных конфет является АО "Би-энд-би" (Подольск).









Согласно инфоресурсу "Опасная продукция", в начале февраля в него также была внесена продукция АО "Кондитерская фабрика "Пермская" – пастилки "Вишневые" и "Сливовые" - за несоответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В этих изделиях, в частности, было обнаружено превышение допустимого уровня содержания консерванта диоксида серы.





Ранее в этом году в реестр также попала продукция и ряда других производителей из РФ (кондитерские изделия, рыбные консервы, сок), пишет .