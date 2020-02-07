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Не покупайте российское - это опасно! В продаже нашли напичканные трансжирами конфеты

Жевательные конфеты с многократно превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот выявлены в продаже в Гродно, сообщает Гродненская областная инспекции Госстандарта.


"В результате испытаний в аккредитованной лаборатории при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, установлено использование при производстве российских конфет жевательных с начинкой "Fruzzy Duo" масложирового сырья с превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении на сайте инспекции, которое цитирует interfax.by

Там уточняется, что "содержание транс-изомеров жирных кислот в конфетах превысило допустимый уровень в 2,3 раза".

По результатам проверки Гродненская областная инспекция выдала торговому объекту предписание о запрете реализации этой партии конфет.

Также направлена информация в Госстандарт о внесении жевательных конфет с начинкой "Fruzzy Duo" в информационный ресурс "Опасная продукция".

Изготовителем данных конфет является АО "Би-энд-би" (Подольск).


Согласно инфоресурсу "Опасная продукция", в начале февраля в него также была внесена продукция АО "Кондитерская фабрика "Пермская" – пастилки "Вишневые" и "Сливовые" - за несоответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В этих изделиях, в частности, было обнаружено превышение допустимого уровня содержания консерванта диоксида серы.

Ранее в этом году в реестр также попала продукция и ряда других производителей из РФ (кондитерские изделия, рыбные консервы, сок), пишет .
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