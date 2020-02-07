Эту информацию корреспонденту belsat.eu подтвердили в лагере «Бригантина».





В учреждении отметили, что лагерь может начать работать в новом статусе уже с сегодняшнего дня, 7 февраля. Утром там находились с проверками представители различных инстанций.





Представитель администрации лагеря, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала нам, что речь идет о 150 человеках.





«Согласно приказу Министерства образования группы студентов по несколько десятков человек будут находиться в течение 2 недель. Это реабилитация, а не обследование (на наличие коронавируса - belsat.eu), здесь ничего страшного нет. С ними уже профилактические мероприятия провели. Они просто здесь будут находиться некоторое время...», - сказала собеседница belsat.eu.





При этом она отметила, что все детали персоналу лагеря пока неизвестны, но подозрения на коронавирус нет ни у одного человека из всей группы, студенты «абсолютно здоровы».





Зачем в таком случае их изолировать - в лагере не говорят. Работникам не будут выдавать специальные костюмы и другие средства биозащита, из мер безопасности - «только мытье рук».









По словам сотрудников лагеря, у персонала нет опасений по поводу возможного заражения коронавирусом.





«У нас же санстанция каждый день, и Молодечно, и Минск нас уверяют... Вчера совещание у директора было, ему сообщили, что все в порядке должно быть», - добавила представительница администрации лагеря.





Детей лагерь «Бригантина» в ближайшее время принимать не планирует.





Оперативно получить комментарии в пресс-службе Министерства образования и Министерства здравоохранения журналистам не удалось.





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Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» входит в состав комплекса БГУ. Он находится на берегу искусственного озера.





На территории лагеря 3 спальных корпуса, а также спортивный стадион, 2 мини-футбольных поля, футбольное поле с трибунами для зрителей, площадка для игры в «Городки», три волейбольные площадки, баскетбольная площадка, библиотека, концертный зал.