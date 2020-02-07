+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Cпасло чудо: Сирия чуть не сбила пассажирский лайнер

Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО», — заявили в ведомстве.

При этом ответственность за это Россия возложила на Израиль, так как сирийские ЗРК открыли огонь, пытаясь сбить его истребители.

«Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами „воздух-земля“ по пригородам Дамаска», — пожаловались российские военные.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru