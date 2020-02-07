Cпасло чудо: Сирия чуть не сбила пассажирский лайнер
Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс.
«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО», — заявили в ведомстве.
При этом ответственность за это Россия возложила на Израиль, так как сирийские ЗРК открыли огонь, пытаясь сбить его истребители.
«Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами „воздух-земля“ по пригородам Дамаска», — пожаловались российские военные.
11:33 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.