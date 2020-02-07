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Опубликовано обновленное расписание болезней для призывников

Новая редакция Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью опубликована в пятницу - документ сразу вступил в законную силу.


Инструкцией, утверждаемой министерствами, определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. 

В соответствии с ними проводится медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам и призыве на службу, а также при поступлении в военные учреждения образования и в ряде иных случаев.

Основная часть инструкции - так называемое расписание болезней, в котором приводится перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

Например, негодным в мирное время признают призывника с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, III–IV степени плоскостопия с выраженным болевым синдромом, сколиозом II степени с углом искривления 18 и более градусов, а также многими другими заболеваниями.

Всего расписание болезней содержит десятки разных заболеваний и патологических состояний, которые отсортированы в зависимости от степени годности к разным формам воинской службы. Полностью ознакомиться с документом можно по ссылке


Новая редакция Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью вступила в силу сразу после официального опубликования, то есть к началу весеннего призыва.
Источник: sputnik.by
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