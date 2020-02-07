Инфекционист: Пока посылка из Китая доберется до Беларуси, вирус погибнет
Бояться посылок из Китая не стоит, заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белгосмедуниверситета.
Коронавирус может находиться на какой-то поверхности примерно два-три часа, говорит Карпов. Естественно, пока посылка доберется до нашей страны, вирус "умрет". Инфекционист ссылается на подтверждение этих слов во Всемирной организации здравоохранения.
Как известно, жертвами китайского коронавируса в КНР уже стало более 560 человек, заражено 28 тысяч. В Беларуси больных не выявлено. В Бресте прошли учения по борьбе с распространением китайского коронавируса.
Источник: euroradio.fm
10:12 07/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.