Коронавирус может находиться на какой-то поверхности примерно два-три часа, говорит Карпов. Естественно, пока посылка доберется до нашей страны, вирус "умрет". Инфекционист ссылается на подтверждение этих слов во Всемирной организации здравоохранения.









Как известно, жертвами китайского коронавируса в КНР уже стало более 560 человек, заражено 28 тысяч. В Беларуси больных не выявлено. В Бресте прошли учения по борьбе с распространением китайского коронавируса.