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Облил бензином и поджег. В убийстве обвиняется житель Солигорщины

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.



Как сообщили в Следственном комитете, ночью 27 августа 2019 года правоохранители выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе частного дома от ожогов скончалась 39-летняя местная жительница.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов, зафиксировали следовую картину, а также обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний хозяин дома, работающий сварщиком. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

— Согласно материалам уголовного дела, накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины находились трое односельчан — двое мужчин и потерпевшая, — рассказывает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — Во время распития спиртных напитков во дворе между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, тот стал ее выгонять. По данным следствия, в тот момент, когда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки, и с целью напугать чиркнул зажигалкой. Попавшая на ее одежду искра привела ко мгновенному воспламенению. В результате она скончалась на месте от термических ожогов.

Как добавила Татьяна Белоног, с начала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Mlyn.by
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