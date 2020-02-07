Как правило, речь идет о бухгалтерских неверных расчетах. Ситуация находится под контролем Минтруда, поэтому такого рода ошибки оперативно устраняются.





Как рассказали в ведомстве, в этом месяце бюджетники стали получать расчетные листки за январь, в которых заработная плата рассчитана по новым правилам.





В Минтруда обратили внимание на то, что в одном из сетевых изданий Гродно появилась информация о снижении размера зарплаты, начисляемой по новым правилам. Так говорили некоторые работники.





Ведомство разобралось с возникшей проблемой. Выяснилось, что действительно некоторым работникам в четырех школах централизованная бухгалтерия отдела образования Октябрьского района Гродно неправильно начислила зарплату.





Ошибка бухгалтера заключалась в том, что не была учтена одна из стимулирующих выплат, вследствие чего снизился размер зарплаты, выданной учителям.





Проблема оперативно решена и люди получат соответствующую доплату, – заверили в министерстве.





Добавим, что такая доплата, согласно заявлению Минтруда, должна была быть произведена в четверг, 6 февраля.





Поскольку в дальнейшей практике подобные ошибки не исключаются, ведомство предлагает работникам, у которых возникли вопросы по размеру и структуре заработной платы при сравнении показателей января и декабря, вначале обратиться в бухгалтерию своего предприятия.









Если вопросы по начислению зарплаты остались, можно связаться непосредственно со специалистами Минтруда.





При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация, – отметили в ведомстве.





Проинформировать представителей министерства о данной проблеме белорусы могут по телефону, электронной почте или в группе ведомства в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» (соответствующие контакты указаны на сайте Минтруда).