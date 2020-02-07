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В Гродно учителям неверно рассчитали зарплату. Минтруда провело работу над ошибками

Новая система начисления заработных плат, действующая в Беларуси с начала этого года, порой приводит к некоторым недоразумениям и ошибкам.

Как правило, речь идет о бухгалтерских неверных расчетах. Ситуация находится под контролем Минтруда, поэтому такого рода ошибки оперативно устраняются. 

Как рассказали в ведомстве, в этом месяце бюджетники стали получать расчетные листки за январь, в которых заработная плата рассчитана по новым правилам. 

В Минтруда обратили внимание на то, что в одном из сетевых изданий Гродно появилась информация о снижении размера зарплаты, начисляемой по новым правилам. Так говорили некоторые работники. 

Ведомство разобралось с возникшей проблемой. Выяснилось, что действительно некоторым работникам в четырех школах централизованная бухгалтерия отдела образования Октябрьского района Гродно неправильно начислила зарплату.

Ошибка бухгалтера заключалась в том, что не была учтена одна из стимулирующих выплат, вследствие чего снизился размер зарплаты, выданной учителям. 

Проблема оперативно решена и люди получат соответствующую доплату, – заверили в министерстве. 

Добавим, что такая доплата, согласно заявлению Минтруда, должна была быть произведена в четверг, 6 февраля. 

Поскольку в дальнейшей практике подобные ошибки не исключаются, ведомство предлагает работникам, у которых возникли вопросы по размеру и структуре заработной платы при сравнении показателей января и декабря, вначале обратиться в бухгалтерию своего предприятия.


Если вопросы по начислению зарплаты остались, можно связаться непосредственно со специалистами Минтруда.

При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация, – отметили в ведомстве.  

Проинформировать представителей министерства о данной проблеме белорусы могут по телефону, электронной почте или в группе ведомства в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» (соответствующие контакты указаны на сайте Минтруда). 
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