В Гродно учителям неверно рассчитали зарплату. Минтруда провело работу над ошибками
Новая система начисления заработных плат, действующая в Беларуси с начала этого года, порой приводит к некоторым недоразумениям и ошибкам.
Как правило, речь идет о бухгалтерских неверных расчетах. Ситуация находится под контролем Минтруда, поэтому такого рода ошибки оперативно устраняются.
Как рассказали в ведомстве, в этом месяце бюджетники стали получать расчетные листки за январь, в которых заработная плата рассчитана по новым правилам.
В Минтруда обратили внимание на то, что в одном из сетевых изданий Гродно появилась информация о снижении размера зарплаты, начисляемой по новым правилам. Так говорили некоторые работники.
Ведомство разобралось с возникшей проблемой. Выяснилось, что действительно некоторым работникам в четырех школах централизованная бухгалтерия отдела образования Октябрьского района Гродно неправильно начислила зарплату.
Ошибка бухгалтера заключалась в том, что не была учтена одна из стимулирующих выплат, вследствие чего снизился размер зарплаты, выданной учителям.
Проблема оперативно решена и люди получат соответствующую доплату, – заверили в министерстве.
Добавим, что такая доплата, согласно заявлению Минтруда, должна была быть произведена в четверг, 6 февраля.
Поскольку в дальнейшей практике подобные ошибки не исключаются, ведомство предлагает работникам, у которых возникли вопросы по размеру и структуре заработной платы при сравнении показателей января и декабря, вначале обратиться в бухгалтерию своего предприятия.
Если вопросы по начислению зарплаты остались, можно связаться непосредственно со специалистами Минтруда.
При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация, – отметили в ведомстве.
Проинформировать представителей министерства о данной проблеме белорусы могут по телефону, электронной почте или в группе ведомства в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» (соответствующие контакты указаны на сайте Минтруда).
09:43 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.