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Врач из Уханя, который первым предупреждал о вспышке коронавируса, все же умер

Согласно сообщению врачей, 34-летний Ли Веньлян умер, "заразившись во время борьбы с эпидемией пневмонии".

Китайский врач, который пытался заранее предупредить о возгорании коронавируса и из-за этого попал под подозрение со стороны властей коммунистического Китая, умер в больнице. Об этом сообщает AP со ссылкой на Центральную больницу Уханя.

Согласно сообщению, 34-летний Ли Вэньлян "заразился во время борьбы с эпидемией пневмонии". Всемирная организация здравоохранения написала в Твиттере: "Мы глубоко опечалены кончиной доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует ценить работу, которую он сделал". 

6 февраля стало известно, что Ли умер после заражения в Ухане, пишет УНИАН. Однако через несколько часов китайские СМИ сообщили, что его удалось реанимировать после остановки сердца, но больной в дальнейшем находится в критическом состоянии. 

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
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