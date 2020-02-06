В Берёзовском районе автомобиль повис на дереве
На 166 километре "старой дороги" Р2 Ивацевичи-Берёза вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Шкода Фабия. Место происшествия недалеко от Берёзы - после поворота на Смолярку, если ехать в сторону Ивацевичей.
Шкода перевернулась на крышу в кювете и задней частью повисла на дереве, сообщил и прислал фото очевидец, читатель “Першага Рэгіёна”.
Как рассказал очевидец, на автомобиле Шкода Фабия ехала девушка. По ее словам, машину занесло на скользкой дороге и выбросило во встречный кювет. Дорога в этом месте очень сильно обледенела. Гололед отмечается на дорогах как Берёзы, так и соседних Ивацевичей.
К счастью, девушка “родилась в рубашке” – по словам очевидцев, она выбралась сама и не получила травм. Вероятно, спасли ремни безопасности.
08:52 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.