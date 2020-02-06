В Берёзовском районе автомобиль повис на дереве





Шкода перевернулась на крышу в кювете и задней частью повисла на дереве, сообщил и прислал фото очевидец, читатель “Першага Рэгіёна”.





Как рассказал очевидец, на автомобиле Шкода Фабия ехала девушка. По ее словам, машину занесло на скользкой дороге и выбросило во встречный кювет. Дорога в этом месте очень сильно обледенела. Гололед отмечается на дорогах как Берёзы, так и соседних Ивацевичей.





К счастью, девушка “родилась в рубашке” – по словам очевидцев, она выбралась сама и не получила травм. Вероятно, спасли ремни безопасности.



