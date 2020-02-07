Хорватия вслед за Казахстаном прекращает доставку посылок из Китая





"Почтовые отправления из Китая в Хорватию доставляются исключительно авиатранспортом. И хотя перевозчики в основном прекращают рейсы из-за пассажиров, посылки также не могут дойти до Хорватии", - пояснили представители почты.





Хорватская почта сначала объявила, что получила информацию от авиакомпаний KLM, Lufthansa LH и Turkish Airlines, что для предотвращения распространения коронавируса они прекратили рейсы в Китай до дальнейшего уведомления, и это повлияет на доставку посылок оттуда.





Это означает, что в период с субботы по вторник более 100 тысяч посылок, которые должны быть доставлены хорватским клиентам, застряли на складах в Китае. До конца этой недели эта цифра возрастет до примерно 250 тысяч и не уменьшится, пока авиакомпании не возобновят полеты в Китай.





"Около одного миллиона отправлений ежемесячно поступают из Китая, а общее количество посылок постоянно растет в последние годы — до 20 процентов ежегодно", - отметили представители почты.





Ранее о приостановлении почтового сообщения с Китаем заявил Казахстан. Из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань).





На какой срок будет отменено почтовое сообщение между странами, не сообщается.





При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. "Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет", - пояснила организация.







