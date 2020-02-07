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Коронавирус уже унес свыше 630 жизней в Китае, около 30 тысяч человек заразились

По состоянию на 7 февраля в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.

Об этом 7 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР, пишет ukrinform.ru.

"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам охраны здоровья получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новой разновидностью коронавируса, из них 4821 человек находится в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человек выписаны из больниц", − говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки в Китае умерли 73 человека и обнаружено 3,1 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случая заражения (в том числе один человек умер), Макао − десять и на Тайване − 16.

Кроме того, зарегистрировано еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Самым молодым зараженным пациентом является ребенок, родившийся 1 февраля в городе Ухань от матери с вирусом.

По официальным данным, общее количество излеченных составило 1153 человека.

По состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 случаев — летальны. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира. 
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