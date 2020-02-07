Об этом 7 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР, пишет ukrinform.ru





"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам охраны здоровья получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новой разновидностью коронавируса, из них 4821 человек находится в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человек выписаны из больниц", − говорится в опубликованном сообщении.





За последние сутки в Китае умерли 73 человека и обнаружено 3,1 тысячи новых случаев заболевания.





Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случая заражения (в том числе один человек умер), Макао − десять и на Тайване − 16.





Кроме того, зарегистрировано еще 26,3 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Самым молодым зараженным пациентом является ребенок, родившийся 1 февраля в городе Ухань от матери с вирусом.





По официальным данным, общее количество излеченных составило 1153 человека.





По состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 случаев — летальны. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира.