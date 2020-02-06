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Чудны дела твои, Господи! Сердце «умершего» от коронавируса врача запустили

Сердце «умершего» китайского врача Ли Вэньляна, который одним из первых сообщил о коронавирусе, удалось реанимировать. Информацию о смерти Вэньляна опровергло The Global Times со ссылкой на источники в больнице, где находится доктор.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

34-летний врач из Уханя находится в критическом состоянии. Он заразился вирусом 2019-nCoV от одного из пациентов и обнаружил первые признаки 1 февраля.

Он был в числе группы из восьми врачей, которые еще в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. Ли Вэньляна и его коллег вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор. Кроме того, медиков заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

О смерти Ли Вэньляна сообщалось в четверг, 6 февраля. South China Morning Post написало, что 34-летний мужчина работал в центральной больнице города Ухань.


По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 566 человек. 1382 пациента удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.
lenta.ru
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