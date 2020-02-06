Белорусские музыканты сняли в Китае клип про коронавирус





Видеоролик музыканты снимали в Китае, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на социальные сети коллектива.





Презентуя работу, ребята рассказали, что время съемок не получалось так, чтобы группа оказалась в эпицентре эпидемии. Когда они отправились в тур по Китаю, уже в первом городе им сказали, что все закрыто на карантин и выступления не будет. Постепенно насмотревшись на происходящее и даже попав за решетку из-за запрета на съемку, музыканты решили поделиться увиденным с общественностью и снять клип.





— Что касается самой тематики этого «пиара во время чумы», то мы оказались не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками этой лютой вакханалии, — написала группа в соцсетях, объясняя, почему песня получила название Coronavirus.



