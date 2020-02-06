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Умер врач из Уханя, который предупредил коллег о новом коронавирусе и за это оказался в полиции

Умер 35-летний офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить коллег о появлении нового вируса. О смерти врача сообщает The Global Times.

Ли Вэньлян работал в центральной больницы Уханя и еще 30 декабря прошлого года рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Вначале он думал, что это атипичная пневмония, но потом предупредил коллег, что тип вируса еще не определен. Переписку с бывшими однокурсниками по медицинской школе он вел в WeChat.

После этого у Вэньляна начались неприятности: его дважды вызывали в полицию Уханя, где отчитали за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок».

Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Доктор Ли лечился в той же больнице, в которой работал, пишет tut.by
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