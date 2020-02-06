Трагедия в Петрикове: умер ребенок, стащив из сумочки бабушки все таблетки
Настоящая трагедия случилась в райцентре Гомельской области 4 февраля.
Как стало известно «Сильным новостям», вечером, около 22-х часов, в Центральную райбольницу Петриковского района поступила 1,5-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «Острое медикаментозное отравление». Всего через два часа ребёнок умер.
фото носит иллюстративный характер
Как выяснилось позднее, девочка стащила у бабушки из сумочки всего две таблетки, которые принимала женщина. Этой дозы хватило для того, чтобы жизнь ребёнка трагически оборвалась.
18:21 06/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.