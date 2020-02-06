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Трагедия в Петрикове: умер ребенок, стащив из сумочки бабушки все таблетки

Настоящая трагедия случилась в райцентре Гомельской области 4 февраля.

Как стало известно «Сильным новостям», вечером, около 22-х часов, в Центральную райбольницу Петриковского района поступила 1,5-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «Острое медикаментозное отравление». Всего через два часа ребёнок умер.

фото носит иллюстративный характер

Как выяснилось позднее, девочка стащила у бабушки из сумочки всего две таблетки, которые принимала женщина. Этой дозы хватило для того, чтобы жизнь ребёнка трагически оборвалась.
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