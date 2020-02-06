Редчайшее заболевание вызвало рост волос во рту у женщины

Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на медицинский журнал Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.





Пациентка, чье имя неизвестно, впервые обратилась ко врачу в возрасте 19 лет. Тогда она обнаружила, что у нее на деснах растут короткие волосы.









Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников — расстройство, которое характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме.





Они предположили, что это стало предпосылкой к развитию редкого заболевания. Медики хирургическим путем удалили причиняющие боль фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки.





В возрасте 25 лет пациентка вернулась в клинику. Врачи осмотрели ее и обнаружили, что количество волос на ее деснах, подбородке и в области шеи увеличилось. По неизвестным причинам она прекратила принимать контрацептивы, которые были частью ее первоначального лечения.





До сих пор было зафиксировано только пять случаев появления волос во рту у человека. Точная причина фолликулярной аномалии до сих пор неизвестна.