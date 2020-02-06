В Барановичах собирают деньги на протезы мужчине, которому взрывом оторвало ноги
41-летний Александр перенес уже четыре операции. Сейчас его родные собирают деньги на протезы, которые позволят мужчине вновь сесть за руль. Самостоятельно собрать нужную сумму – около 30 тысяч долларов – семья не в силах.
Взрыв прогремел на улице Лебединой 16 января. Пострадали три человека. Самые тяжелые травмы получил Александр – ему оторвало ноги.
В настоящее время Александр находится в военном госпитале в Минске.
– Он был в коме, перенес четыре операции. Врачи говорят, что его организм быстро восстанавливается, и в ближайшие дни его обещают выписать домой, – рассказала Intex-press Елена Евтух, сестра Александра.
До взрыва мужчина работал водителем грузового автомобиля. Это было средством заработка для семьи, где воспитывается трое детей. Младший ребенок ходит в детский сад, средний – в школу, а старшая дочь – студентка техникума.
– Мы понимаем, что Саше нужны усовершенствованные протезы, чтобы он смог не только ходить, но и вновь сесть за руль – пусть даже легковой машины. Такие протезы позволят ему чувствовать себя и физически, и психологически комфортно, мужчиной, который может обеспечить свою семью, – поясняет Елена. – Сейчас мы консультируемся с врачами. Клиники Минска, Москвы и Риги готовы оказать помощь в протезировании.
Одна пара протезов стоит, по словам Елены, около 30 тысяч долларов. Для семьи это неподъемная сумма.
– Поэтому мы решили объявить сбор средств и просить помощи у людей.
Мы благодарны за каждую копейку. И надеемся, что у нас все получится. Саша тоже надеется – он взял себя в руки и ставит новые цели в жизни, – говорит она. – Его навещают друзья, звонят ему, и мы очень благодарны всем, кто оказывает нам моральную и материальную поддержку.
На 6 февраля собрано 4938,76 белорусских рубля.
Помочь Александру можно способами:
Пополнить баланс номера +37529-729-81-96 МТС.
Пополнить карту Беларусбанка (номер карты сестры Елены Евтух) 9112 3800 0018 8112, срок действия 01/25.
Яндекс кошелек 4100 1117 8333 4477.
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Барановичи, ул. Царюка, 4–81, УНП 200369858; БИК AKBBBY21802.
Белорусские рубли. Транзитный счёт BY05 AKBB38193821096561300000 на благотворительный счёт BY22 AKBB 31340000415561320802 в центре банковских услуг №802/операционная служба.
Российские рубли. Транзитный счёт BY48 AKBB38193821188941300000 на благотворительный счёт BY89 AKBB31340000415581320802 в центре банковских услуг №802/операционная служба.
Доллары США. Транзитный счёт BY48 AKBB38193821188941300000 на благотворительный счёт BY07 AKBB31340000415571320802 в центре банковских услуг №802/операционная служба.
ЕВРО. Транзитный счёт BY48 AKBB38193821188941300000 на благотворительный счёт BY74 AKBB31340000415591320802 в центре банковских услуг №802/операционная служба.
16:34 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.