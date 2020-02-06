



Взрыв прогремел на улице Лебединой 16 января. Пострадали три человека. Самые тяжелые травмы получил Александр – ему оторвало ноги.





В настоящее время Александр находится в военном госпитале в Минске.





– Он был в коме, перенес четыре операции. Врачи говорят, что его организм быстро восстанавливается, и в ближайшие дни его обещают выписать домой, – рассказала Intex-press Елена Евтух, сестра Александра.





До взрыва мужчина работал водителем грузового автомобиля. Это было средством заработка для семьи, где воспитывается трое детей. Младший ребенок ходит в детский сад, средний – в школу, а старшая дочь – студентка техникума.





– Мы понимаем, что Саше нужны усовершенствованные протезы, чтобы он смог не только ходить, но и вновь сесть за руль – пусть даже легковой машины. Такие протезы позволят ему чувствовать себя и физически, и психологически комфортно, мужчиной, который может обеспечить свою семью, – поясняет Елена. – Сейчас мы консультируемся с врачами. Клиники Минска, Москвы и Риги готовы оказать помощь в протезировании.





Одна пара протезов стоит, по словам Елены, около 30 тысяч долларов. Для семьи это неподъемная сумма.





– Поэтому мы решили объявить сбор средств и просить помощи у людей.





Мы благодарны за каждую копейку. И надеемся, что у нас все получится. Саша тоже надеется – он взял себя в руки и ставит новые цели в жизни, – говорит она. – Его навещают друзья, звонят ему, и мы очень благодарны всем, кто оказывает нам моральную и материальную поддержку.



