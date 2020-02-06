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В Беларуси резко увеличилось количество гастарбайтеров

В Беларуси почти на четверть возросло количество трудовых мигрантов. Большинство из них приехали в Беларусь из России, Китая и Украины.

Такую информацию озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Александр Татура.

– Всего в 2019 году в нашу страну для занятия трудовой деятельностью прибыло свыше 20,8 тыс. иностранцев. Это на 4,7 тыс. больше, чем в 2018 году, – отметил он.

По данным ДГиМ МВД наибольшее количество прибывших в Беларусь трудовых мигрантов составили россияне – 6,7 тыс. или каждый третий специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный – гражданин Китая (4,3 тыс.). В тройку стран по числу прибывших к нам на работу иностранцев вошла Украина (3,1 тыс.), сообщает МВД.

В качестве площадки для трудоустройства Беларусь также выбирают граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. 

Редкий трудовой десант – жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидад и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь прибыло по одному специалисту.

Более 5,6 тыс. трудящихся иммигрантов имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек – квалифицированные работники и специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 – в сельском хозяйстве. Более 1,2 тысячи приезжих занимали должности руководителей.


Подавляющее большинство мигрантов были заняты в столице, Гродненской и Минской областях. Менее всего трудоустроенных иностранных граждан оказалось в Могилевской области.

Как ранее сообщал Thinktanks.by, в 2019 году  в рейтинге въездной миграции (а не трудовой) в Беларусь граждане Украины впервые переместились со второго места на третье, уступив позицию жителям Туркменистана

Первое место традиционно заняли жители России. А вот граждане Туркменистана закрепились на второй строчке за счет студентов, прибывших в белорусские вузы. По данным Белсата, в Беларуси в 2018 году училось 7,7 тысяч туркменских студентов.
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