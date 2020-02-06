Видео перфоманса беларуского художника против БРСМ попало на PornHub
Напомним, художник Алексей Кузьмич в знак протеста на днях приколол себе на грудь значок БРСМ.
А сейчас Алексей сообщил, что это видео попало на порносайт PornHub.
12:27 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.