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Шок! Начальник ГАИ Могилевской области умер в 42 года

5 февраля на 43 году жизни скоропостижно скончался полковник милиции Вячеслав Крылов, начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Он родился 6 мая 1977 года в Шклове Могилевской области. В 2000 году окончил Академию МВД Республики Беларусь. В 2015 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С сентября 1994 года являлся слушателем Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь. С июля 1996 года проходил службу в должности инспектора по дознанию группы дознания Шкловского РОВД. С мая 1997 по июль 1998 гг. – следователь следственного отделения Шкловского РОВД. В 1998 по 2002 гг. являлся старшим инспектором группы кадров этого же райотдела.

С апреля 2002 года по февраль 2009 года возглавлял отделение уголовного розыска Шкловского РОВД. В феврале 2009 года был назначен первым заместителем начальника Шкловского РОВД – начальником криминальной милиции, а с мая 2014 по октябрь 2019 возглавлял указанный отдел внутренних дел.


С октября 2019 года и до настоящего времени являлся начальником управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
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