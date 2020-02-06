Шок! Начальник ГАИ Могилевской области умер в 42 года





Он родился 6 мая 1977 года в Шклове Могилевской области. В 2000 году окончил Академию МВД Республики Беларусь. В 2015 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.





С сентября 1994 года являлся слушателем Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь. С июля 1996 года проходил службу в должности инспектора по дознанию группы дознания Шкловского РОВД. С мая 1997 по июль 1998 гг. – следователь следственного отделения Шкловского РОВД. В 1998 по 2002 гг. являлся старшим инспектором группы кадров этого же райотдела.





С апреля 2002 года по февраль 2009 года возглавлял отделение уголовного розыска Шкловского РОВД. В феврале 2009 года был назначен первым заместителем начальника Шкловского РОВД – начальником криминальной милиции, а с мая 2014 по октябрь 2019 возглавлял указанный отдел внутренних дел.









С октября 2019 года и до настоящего времени являлся начальником управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.







