Ежика жалко: чем грозит нашим колючим друзьям теплая зима

Во время прогулки по лесу возле деревни Бульково Жабинковского района в начале недели она обнаружила спящего ежа. Снега не было. Вместо того, чтобы свернуться клубком и закопаться в теплую листву, зверек дремал прямо на поверхности почвы. Этот момент она и запечатлела на фото.









Видимо, теплая зима притупила бдительность лесного жителя. Наталия — биолог, поэтому обеспокоилась судьбой сони.





— Обычно еж ищет себе укрытие, — объясняет она. — Спать без защиты опасно: хищники не дремлют.





Кроме того, можно замерзнуть, если вдруг ударят морозы. А в солнечные теплые дни проснуться слишком рано. Но пищи нет, и забавное создание рискует умереть от истощения.





Поэтому, сделав фото, Наталия вернула колючего кроху в исходное положение, прикрыв листьями. Спустя несколько дней она проведала место спячки: еж и не думал просыпаться. Укрытие брестчанка укрепила, добавив ветки и мох.