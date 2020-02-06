Ежика жалко: чем грозит нашим колючим друзьям теплая зима
Странную картину заметила жительница Бреста Наталия Вахний.
Во время прогулки по лесу возле деревни Бульково Жабинковского района в начале недели она обнаружила спящего ежа. Снега не было. Вместо того, чтобы свернуться клубком и закопаться в теплую листву, зверек дремал прямо на поверхности почвы. Этот момент она и запечатлела на фото.
Видимо, теплая зима притупила бдительность лесного жителя. Наталия — биолог, поэтому обеспокоилась судьбой сони.
— Обычно еж ищет себе укрытие, — объясняет она. — Спать без защиты опасно: хищники не дремлют.
Кроме того, можно замерзнуть, если вдруг ударят морозы. А в солнечные теплые дни проснуться слишком рано. Но пищи нет, и забавное создание рискует умереть от истощения.
Поэтому, сделав фото, Наталия вернула колючего кроху в исходное положение, прикрыв листьями. Спустя несколько дней она проведала место спячки: еж и не думал просыпаться. Укрытие брестчанка укрепила, добавив ветки и мох.
Источник: sb.by
11:57 06/02/2020
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