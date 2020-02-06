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В Китае 19 случаев заражения коронавирусом иностранцев - гражданство не называется

В КНР зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она отметила, что двое иностранцев выписались после проведённого лечения. «Остальные 17 продолжают проходить курс лечения», — добавила она.

Гражданство заражённых иностранцев не уточняется.

Ранее стало известно, что во всех регионах Китая, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 28 018 человек, зафиксировано 563 летальных исхода.
Источник: rt.com
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