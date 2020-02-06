Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.





Она отметила, что двое иностранцев выписались после проведённого лечения. «Остальные 17 продолжают проходить курс лечения», — добавила она.





Гражданство заражённых иностранцев не уточняется.





Ранее стало известно, что во всех регионах Китая, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 28 018 человек, зафиксировано 563 летальных исхода.



