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Селфи против коронавируса: маска стала трендом в соцсетях

Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в масках-респираторах
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Защитная маска, предохраняющая от заражения «китайским коронавирусом» 2019-nCoV, неожиданно стала трендом в соцсетях: в Instagram появились многочисленные посты популярных блогеров, где они публикуют свои фотографии в медицинских масках, респираторах и даже противогазах.

Известный фитнес-блогер fitnessoskar, на которого подписаны без малого миллион пользователей, поделился с подписчиками снимком, где он во время отдыха в Таиланде «целуется» со своей девушкой через серые медицинские маски. Атлет написал, что надеется на скорое окончание эпидемии, добавив, что вспышка опасного заболевания не испортила ему отдых.

Американский видеоблогер, шоумен и актёр Логан Пол опубликовал свой снимок с подругами, на котором веселая компания позирует с противогазами на головах.

«К черту коронавирус!» - гласит его комментарий под фотографией, собравшей свыше миллиона лайков.

Многие инстаграм-знаменитости из Азии тоже не отстают от модных тенденций. Так, кореянка Джада Хай Фонг Нгуен поделилась с пользователями несколькими снимками в черной защитной маске и с любимой собачкой. Девушка написала, что решила рассказать о том, как уберечься от коронавируса, поскольку «немало людей до сих пор недостаточно информированы о серьезности вспышки инфекции».
Источник: kp.by
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