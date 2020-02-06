Девушка рассказала Belsat.eu , как попала в ловушку коронавируса и безразличия белорусских дипломатов.





«В Беларуси я учусь на факультете журналистики в БГУ. За свой счет приехала в Хэнаньский университет по программе обмена опытом. Провинция, в которой находится университет, называется Хэнань. Она граничит с провинциями Шэнси, Аньхой, а также Хубэй [эпицентр коронавируса. – прим. ред]. Сюда приехало около 20 человек. А когда началась вся эта заварушка с коронавирусом, 5 студентов вернулись в Беларусь», – рассказывает Настя.





Со слов девушки, оставшиеся студенты в растерянности и шоке. «Мы не знаем как поступить. Денег на дорогие авиабилеты нет. Ехать на поезде в Чжэнчжоу, чтобы добраться до Пекина – это значит рисковать. Я неделями сижу в комнате общежития. Выхожу только за продуктами в магазин. Сегодня из этого магазина скорая забрала двух человек с подозрением на коронавирус», – говорит белорусская студентка.





Мама Насти работает санитаркой, а папа сейчас на заработках в Москве и денег на более или менее безопасный авиаперелет у них нет. Это стоит около $ 700.





«В белорусском посольстве в Китае мне сказали, что вывезти меня они не могут. Если бы я была в провинции Хубэй, то “был бы другой разговор“. В Хэнане несколько сотен зарегистрированных случаев заражения. Я не знаю, что мне делать. Нас просто тут бросили», – говорит белоруска.





В общежитии Насти живут только иностранцы. Каждый день студенты могут проверить температуру, но делают это не все.





«Некоторым просто влом спуститься три этажа. В Беларуси нет даже этого. Девочку, которая вернулась в Минск из Китая, в Национальном аэропорту даже не проверили. Она сама нашла медпункт, но он был закрыт [видео есть в распоряжении редакции]», – рассказывает Настя.





Беларуска просит МИД помочь студентам БГУ эвакуироваться их Китая.







