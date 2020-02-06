"Нас просто тут бросили!". Беларуска просит МИД спасти ее от коронавируса
21-летняя брестчанка Настя Михальчук приехала учиться в Хэнаньский университет в сентябре. Еще несколько месяцев назад она даже представить не могла, что будет бояться выйти в магазин за продуктами.
Девушка рассказала Belsat.eu, как попала в ловушку коронавируса и безразличия белорусских дипломатов.
«В Беларуси я учусь на факультете журналистики в БГУ. За свой счет приехала в Хэнаньский университет по программе обмена опытом. Провинция, в которой находится университет, называется Хэнань. Она граничит с провинциями Шэнси, Аньхой, а также Хубэй [эпицентр коронавируса. – прим. ред]. Сюда приехало около 20 человек. А когда началась вся эта заварушка с коронавирусом, 5 студентов вернулись в Беларусь», – рассказывает Настя.
Со слов девушки, оставшиеся студенты в растерянности и шоке. «Мы не знаем как поступить. Денег на дорогие авиабилеты нет. Ехать на поезде в Чжэнчжоу, чтобы добраться до Пекина – это значит рисковать. Я неделями сижу в комнате общежития. Выхожу только за продуктами в магазин. Сегодня из этого магазина скорая забрала двух человек с подозрением на коронавирус», – говорит белорусская студентка.
Мама Насти работает санитаркой, а папа сейчас на заработках в Москве и денег на более или менее безопасный авиаперелет у них нет. Это стоит около $ 700.
«В белорусском посольстве в Китае мне сказали, что вывезти меня они не могут. Если бы я была в провинции Хубэй, то “был бы другой разговор“. В Хэнане несколько сотен зарегистрированных случаев заражения. Я не знаю, что мне делать. Нас просто тут бросили», – говорит белоруска.
В общежитии Насти живут только иностранцы. Каждый день студенты могут проверить температуру, но делают это не все.
«Некоторым просто влом спуститься три этажа. В Беларуси нет даже этого. Девочку, которая вернулась в Минск из Китая, в Национальном аэропорту даже не проверили. Она сама нашла медпункт, но он был закрыт [видео есть в распоряжении редакции]», – рассказывает Настя.
Беларуска просит МИД помочь студентам БГУ эвакуироваться их Китая.
По состоянию на утро 6 февраля в Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 28 018 человек, летальными стали 563 случая.
Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.
В Беларуси не зафиксирован ни один случай заболевания.
10:50 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.