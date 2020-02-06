«Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну Беларусь за тайный сговор со мной насчет дизайна ее официальной валюты... Я бы сказал, мы здорово поговорили по телефону (если исключить тот факт, что лось должен был стоить больше!)», – написал Джаред.





На фото Падалеки держит первые собственные деньги беларусов, которые появились в стране в далеком 1992 году – после распада Советского Союза. Тогда на банкноты наносили изображения животных: зайцев, белок, рысей, волков, зубров и так далее. Иллюстрацию зайца-русака, кстати, взяли из детской книги «Звери и птицы нашей страны» от 1957 года, что практически моментально сделало название «зайчик» народным – оно быстро распространилось на все беларуские деньги. А уже в 1975 году этот же заяц-русак попал на коробок спичек сувенирной серии «Беловежская пуща».