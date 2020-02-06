Дженнифер Мур говорит, что произведения Янки Купалы показались ей очень похожими поэзии американского классика Уолта Уитмена. А своими любимыми писателями она назвала Марка Твена, Уильяма Фолкнера и Маргарет Митчелл.

Стенд США в этом году расположен в самом центре выставочного павильона и занимает большую площадь. Посвященный он американской литературы о путешествиях.





«Книги - это возможность путешествовать, не оставляя места, пространства. Для американцев путешествия - большая часть жизни. Они дают превосходные возможности передвигаться по США - с севера на юг, с запада на восток. У нас на стенде более 200 наименований книг и журналов по тематике «Путешествия», также вы можете виртуально путешествовать по Соединенным Штатам.





В нашем павильоне три основные секции. Первая - туристическая, вторая - о наших национальных парках. И ни одно американское путешествие не может обойтись без придорожных кафе, которые мы называем «Дайнэры», - временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур провела экскурсию по американскому павильону на XXVII Минской международной книжной выставке.









А вообще, чтобы почувствовать атмосферу Соединенных Штатов, нужно свернуть с утоптанной тропинки и посетить эти места, которые обычно выпадают из привычного перечня особенностей, советует руководитель американской дипломатической миссии в Беларуси.





«Большинство людей посещают Нью-Йорк, Орландо, Майами. Но если вы начнете путешествовать по небольшим городкам, свернете с основных дорог и посетите места, где жили, к примеру, Марк Твен или Уильям Фолкнер, вы убедитесь, насколько гостеприимные американцы, вы попробуете их национальные блюда и проникнетесь атмосферой США. Фолкнер и Твен происходят с юга США, они прекрасно могут показать особенности именно моей родины - юга», - говорит Дженнифер Мур.





«Все уважающие себя девушки из штата Джорджия должны прочитать «Унесенные ветром»





Полтора года назад, когда Дженнифер Мур только приехала в Беларусь, она пообещала познакомиться с произведениями белорусских классиков. Обещание выполнила.