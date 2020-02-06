Что скрывает министр-коммунист Карпенко?

Игорь Карпенко впервые после скандала в гомельской гимназии высказался о том, как должны вести себя учителя в конфликтных ситуациях с учениками.





По его словам, в Министерстве образования разработали этический кодекс для педагогов. Его планируют опубликовать для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».





В случае конфликта с учителем Игорь Карпенко советует родителям обращаться в администрацию школы, а школа должна реагировать.





— Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, — заявил министр. — Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком — будь то психологическое, словесное. Подходы (как учителю вести себя в конфликтной ситуации — ред.) выработаны, и нужно себя сдерживать — на то ты и педагог.





Напомним, прошло две недели после скандала в гомельской гимназии № 71, где учительница надорвала третьекласснице ухо во время урока. Девочке накладывали швы в больнице. Министр образования прокомментировал ситуацию спустя неделю после того, как история стала достоянием общественности благодаря СМИ.





Долгое молчание министра вполне объяснимо. В прошлый раз в подобной ситуации он поплатился предупреждением о неполном служебном соответствии. Поводом стало увольнение из гомельской школы учительницы, которая держала парту над головой ребенка и угрожала ему: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!»





Когда в дело вмешался президент, виноватой оказалась не педагог, а те, кто ее уволил. Ну, и, конечно, «щенки»-четвероклассники, которые сняли на видео поведение «бедной учительницы» на уроке. Им, по мнению Лукашенко, следовало бы головы отвернуть.





Удивительно, что после министр вообще осмелился после такого заступиться за детей. Тем более, что педагог, взявшая ребенка за ухо, несколько лет назад стала «Учителем года».





Карпенко прав: ни психологического, ни физического насилия в школе быть не должно. Вот только сможет ли этический кодекс остановить учителя от того, чтобы грозить партой ученику, швырнуть ему в лицо тетрадь, унизить, оскорбить или взять за ухо? Думаете, учителя будут обсуждать этот документ, опубликованный в «Настаўніцкай газете», на которую их обязывают подписываться?





Почему родителя, который поднимает руку на ребенка, ставят в СОП, а учитель продолжает работать в школе?





Если бы Игорь Карпенко обнародовал результаты проверки в гомельской гимназии и рассказал о том, какие меры приняты по отношению к педагогу... Но похоже, в министерстве решили замолчать скандал, чтобы не получить по шапке «за бардак в школах».





А это значит, что вопрос с насилием в учреждениях образования остается нерешенным. Министр, вступившийся за детей, обесценил проблемы учителей («для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога» — прим. «С»). И учитель, столкнувшийся с профессиональным выгоранием, будет отрываться на детях.



