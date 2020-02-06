«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
«Калашников» символизирует военно-патриотические классы.
Сколько петиций в последнее время ни публикуют, но такой еще наверняка не было: в Гомеле требуют изменить логотип школы. В Гомельский горисполком намерена обратиться группа граждан, которая считает, что логотип средней школы №3 имени Пенязькова пропагандирует оружие - на логотипе изображен автомат Калашникова, пишет "Комсомольская правда".
Дело в том, что в школе есть военно-патриотические классы при Военной академии, а Дмитрий Пенязьков, чье имя носит школа, - ее выпускник, участник ВОВ, Герой Советского Союза.
Пока за смену логотипа на более мирный на сайте petitions.by подписались 12 человек. При этом об альтернативном варианте пока ничего не говорится.
09:11 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.