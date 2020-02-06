Политик Андрей Дмитриев выиграл суд у Дзержинской больницы

Претензия ЦРБ состояла в том, что Дмитриев якобы распространил не соответствующие действительности сведения, которые испортили ее репутацию. Медучреждению не понравилось, что в ноябре, будучи кандидатом в депутаты в Дзержинске, политик показал на теледебатах в эфире СТВ две фотографии со словами: «Вот это (фото макарон с хлебом — прим. Reform.by) обед в больнице Дзержинского района, а это обед в минской больнице. Колоссальная разница. Разве такое справедливо?». Оба фото ему прислала жительница райцентра, которая в один период лежала сначала в райбольнице, а затем в РНПЦ «Мать и дитя».

Недостоверным представители ЦРБ посчитали то, что еда на фото «обедом» называться не может — он всегда состоит из трез блюд. А вот на завтрак пациенты действительно могут получить макароны с хлебом, но также с обязательным маслом и сыром, и такое питание вполне соответствует лечебной диете, считают в медучреждении. Кстати, на питание пациента там тратится в сутки 3,7 рубля. Истцы утверждали, что демонстрация Дмитриевым фото в таком ключе нанесла ущерб репутации ЦРБ, вызвала негатив у пациентов и таким образом повлияла на их выздоровление.





В свою очередь ответчик с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной отстаивали позицию, что репутацию больницы могла испортить лишь она сама, а никак не фото макарон в телеэфире. По мнению политика, слипшиеся макароны с хлебом не являются нормальной едой для пациентов, и если больницу волнует ее репутация, нужно заниматься улучшением качества питания и обслуживания.





«Мы зрабілі ўсё, каб паказаць і даказаць, што справа не ў тым, сняданак гэта ці абед. Такой ежы быць не павінна ў прынцыпе, такой няроўнасці паміж рэгіёнамі, раздвоенай справядлівасці быць не павінна», — прокомментировал Андрей Дмитриев.





Кстати, приславшая фотографии свидетельница также выступила в суде и заявила, что фотография еды настоящая, из этой больницы, но припомнить, был ли это завтрак, обед или ужин, не смогла. Но вот что масла и сыра ей тогда не досталось, помнила точно.





В ходе рассмотрения дела ЦРБ так и не смогла предъявить суду доказательств того, что слова Дмитриева и фото макарон действительно нанесли ей ущерб: вызвали отток пациентов, ухудшили финансовые показатели или отразились иным способом. Дошло до того, что на заседании 29 января главврач больницы предложил Дмитриеву мировое соглашение, если тот признает свою ошибку и заявит, что на фото был не «обед», а «прием пищи». Но политик отказался.