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Фонд Билла Гейтса пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым типом коронавируса из Китая.

Фонд сообщает, что деньги передадут международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет "Новое время".

60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. Еще 20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию.

Остаток суммы отдадут на защиту населения. в Африке и Южной Азии.

В Китае уже насчитывается 24 363 подтвержденных случаев заболевания и 490 летальных случаев. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.
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