В США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

Об этом в Facebook написал его сын, также актер Майкл Дуглас. "С огромной печалью мы с моими братьями сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 года. В мире он был легендой, актером из золотого века фильмов, что пережил свои золотые годы, гуманитарий, который был привержен к справедливости и причине, он верил в установление стандарта, к которому мы стремимся. Но для меня и моих братьев Джоэля и Питера он был просто папой, для Кэтрин - замечательным свекром, своим внукам и правнуку - любящим дедушкой, и для его жены Энн - замечательным мужем", - отметил Майкл Дуглас.





Он добавил, что "жизнь Кирка была хорошо прожита, и он оставляет наследие в фильме, которое будет передаваться следующим поколениям, и история прославленного мецената, который работал на помощь общественности и ради приближения мира на планете. Позвольте закончить словами, которые я сказал ему в последний день рождения (9 декабря), и которые всегда будут оставаться правдой: "Папа, я тебя так люблю, и я так горжусь тем, что твой сын!".



